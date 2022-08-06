شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى لدى اليمن: الهدنة قدمت فوائد ملموسة للشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير البريطانى لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم أن الهدنة في البلاد قدمت فوائد ملموسة للشعب اليمني، مشيرا إلى أن عدد الضحايا المدنيين أصبح في أدنى مستوى له منذ سبع سنوات منذ بدء الهدنة.

وقال السفير البريطاني - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردتها قناة "اليمن" الفضائية، اليوم /السبت/ - إن "على جميع الأطراف الاستمرار في المشاركة الجادة والبناءة مع جهود الأمم المتحدة"، مشددا على أن اليمنيين لا يستحقون أقل من ذلك.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم /الأربعاء/ الماضي عن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين؛ حيث يتضمن الاتفاق التزاماً من طرفي النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار، وتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.



ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2014، وتسببت الحرب في مقتل مئات آلاف الأشخاص، كما يهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف المواطنين، من بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير، ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن على المساعدات للاستمرار.