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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المواظبين على تناول "فيتامين دي" لديهم نفس المخاطر للإصابة بكسور العظام مثل أولئك الذين لا يتناولونه.

ما هي فوائد "فيتامين د" للقلب والعظام؟

ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن الدراسة التي نشرتها مجلة "نيو إنجلند" أكدت أن تناول فيتامين د"، لم يخفض خطر الإصابة بالكسور.



وتعزز هذه الدراسة، نتائج دراسة أخرى نشرتها مجلة "لانسيت" في عام 2014 توصلت إلى أن تناول مكملات "فيتامين د" لم يساعد في الوقاية من أمراض القلب وزيادة الوزن، أو اضطراب المزاج، والتصلب المتعدد، كما أنها "لم تساهم بزيادة كثافة العظام، ولم تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام".

وبالتوازي، هدمت إرشادات طبية أصدرتها جمعيات طبية رائدة، مثل الجمعية الأمريكية للقلب، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، المفاهيم السائدة بشأن فوائد تناول زيت السمك (أوميجا 3) وفيتامين "د" كمكملين غذائيين لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



ويأمل خبراء في الصحة أن يساهم تعارض الإرشادات الجديدة مع الإعلانات التجارية الخاصة بعض المكملات في تغيير الفكرة الشائعة بأن أقراص المكملات يمكن أن تكون بمثابة إصلاح سريع للتخفيف من تأثير النظام الغذائي السيئ وأساليب الحياة غير الصحية.

وأوضحت "فوربس" أن الكثيرين يواصلون تناول "فيتامين د" رغم تلك التحديثات، بل ما زال بعض الأطباء يوصون بأخذ هذا الفيتامين، مؤكدة أن هذه الإرشادات تحتاج إلى مراجعة عادلة، حيث إن تناول هذه المكملات "لا تحدث أي فرق لدى الأشخاص".

ونصحت المجلة بعدم تناول المكملات الغذائية التي تشمل: فيتامين سي، وفيتامين د، وفيتامين أي، وفيتامين أيه، وفيتامين بي 6، والمكملات الغذائية بشكل عام.

وأشارت "فوربس" إلى أن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات قد يضر الجسم، ولذا يتوجب استشارة الطبيب في حال نقص الفيتامينات بالجسم، والتي قد ترتبط بمشاكل صحية أخرى يمكن أن يساعد الطبيب في معالجتها.

ويذكر أن فيتامين (د) مسؤول عن تكوين العظام وتقويتها ويحمي من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وضغط الدم والسكتات الدماغية، كما يعد من الفيتامينات المهمة التي تساعد على الوقاية من مرض السكري، وذلك لقدرته على تحفيز البنكرياس على زيادة الأنسولين بالجسم وزيادة المناعة.

يمكن الحصول على المغنيسيوم من مصادر متعددة سواء من مكملات غذائية أو الأطعمة الغنية به، إليكم فوائد المغنيسيوم الصحية للجسم.

الفيتامينات والمعادن مهمة لصحة الإنسان وللوقاية من الأمراض المختلفة، ويعد المغنيسيوم من المعادن الضرورية لجسم الإنسان ومهم للعديد من الوظائف التي يقوم بها الجسم، حيث أنه مفيد للقلب والدماغ والعظام.



في التقرير التالي نستعرض معكم أهم فوائد المغنيسيوم للجسم

فوائد المغنسيوم للجسم

فوائد المغنيسيوم للجسم:

- يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أن أمراض القلب تكون مرتبطة بالنقص في الماغنسيوم مثل قصور القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم.

- المغنيسيوم من المعادن الضرورية للوقاية من مرض السكري، حيث أنه له دور هام في السيطرة على الأنسولين والجلوكوز بالدم.

- المغنيسيوم يمكنه أن يقلل من الإصابة بالصداع النصفي، وهذا من خلال تناول مكملات المغنيسيوم أو الأطعمة التي يحتوي عليها.

فوائد المغنيسيوم للرجال:

- تناول مكملات المغنيسيوم للرجال تساعدهم على تكوين عضلات الجسم والحفاظ على الكتلة العضلية لديهم.

- تحسين الأداء الرياضي، حيث أنه يساعد على تنظيم الجلوكوز في الدم والعضلات والدماغ.

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- يساعد على تحسين مستويات هرمون Testosterone للرجال.

فوائد المغنيسيوم للنساء:

- يعتبر المغنيسيوم من المعادن الضرورية التي تساعد على التقليل من الأعراض التي تصاحب الدورة الشهرية من ألم وانتفاخات وتقلب في المزاج.

- التقليل من معدل القلق والتوتر لدى النساء في سن اليأس.

- الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام وخاصة مع التقدم في السن لدى النساء.