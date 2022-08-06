شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الحوثيون يخترقون الهدنة ويشنون هجوما واسعا على مواقع في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش الوطني في محافظة مأرب في خرق جديد للهدنة.

ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن المصادر القول: إن "المليشيا الحوثية شنت هجوما مكثفا على مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب"، مضيفة أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم الحوثي وكبدت الجماعة خسائر كبيرة"، مشيرة إلى أن العشرات من عناصر المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، ومن بينهم قيادات كبيرة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تجديد الهدنة في اليمن للمرة الثانية لمدة شهرين.