شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: استمرار العمليات الأمنية الاستباقية لتأمين الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استمرار العمليات الأمنية الاستباقية لتأمين حدود البلاد وملاحقة الإرهابيين والمتسللين إلى البلاد بطرق غير شرعية.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ في تصريح لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ" إن قواتنا الأمنية حين تلقي القبض على إرهابيين يحاولون التسلل أو مهربين أو جنسيات مختلفة تتخذ فورا الإجراءات القانونية ضدهم، وأنه بتكثيف الجهد الاستخباري تم إحباط الكثير من عمليات التهريب لاسيما على الحدود العراقية السورية، وأخرى على حدود محافظات واسط وكركوك والسليمانية ونينوى وغيرها.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت الأربعاء الماضي القبض على 80 متسللا وإحباط عمليات تهريب على الحدود العراقية خلال الشهرين الماضيين.