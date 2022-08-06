شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم بمصر يعلن تفاصيل نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، السبت، تفاصيل نتائج الثانوية العامة في مصر 2022.

وزير التعليم المصري يعلن نسب النجاح

وقال في مؤتمر صحفي، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بلغت 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي والتي كانت 74%.



وأضاف طارق شوقي أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وفي شعبة علمي رياضة 81%، وفي الأدبي 68.39%.

وتابع: "لذلك تم استحداث بنوك أسئلة تقيس مهارات الفهم والاستيعاب وتم بناء نظام امتحانات إلكترونية وتصحيح إلكتروني وتم منح التابلت للطلاب لإتاحة مصادر متعددة للتعلم سواء المنصات الإلكترونية أو بنك المعرفة أو قنوات مدرستنا التي تتضمن الكثير من المحتوى الرقمي الهائل المتنوع للتصدي للدروس الخصوصية".



وأعلن الوزير أوائل الثانوية العامة 2022 في مصر في الشعبتين الأدبية والعلمية وهم:

وتقدم الحكومة المصرية وكذلك عدد من المؤسسات الدولية منحا للطلاب المتفوقين وأوائل الثانوية العامة وكذلك الثانوية الأزهرية وذلك كمكافأة لهم على التفوق.

وتسعى الجامعات الحكومية والخاصة إلى استقطاب الطلاب المتفوقين.

وكشفت الحكومة المصرية على لسان الدكتور طارق شوقي عن عدم حصول أي طالب في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي على مجموع 100% كما كان يحدث في السنوات الماضية وذلك بفضل نظام التعليم الجديد الذي يهدف إلى تحقيق الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، كلمات يبحث عنها المصريون على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، السبت.

هي محاولة للانتهاء من معاناة القلق والتوتر والخوف التي يعيشها الآباء والأمهات والأبناء وأقاربهم أيضا انتظارا لمعرفة النتيجة التي حصلها الطالب قبل أن تبدأ رحلة جديدة في المجموع أولا والتعرف على مجموع كل كلية على حدة وهو المجموع الذي يختلف من جامعة إلى أخرى.



ولعل من المعروف أن جامعات إقليم القاهرة الكبرى هي أعلاها مجموعا، وكل هذا قبل دخول مرحلة تنسيق الجامعات.

وللباحثين عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيح إليكم في هذا الموضوع الرابط الموثوق للحصول على نتيجة الثانوية 2022 بيسر وسهولة وهو رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمي.

قد يواجه البعض صعوبات في الولوج إلى موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأنه بطبيعة الحال في كل عام، فإن الساعات الأولى التي يتم فيها إتاحة النتيجة يدخل فورًا مئات آلاف الحسابات للحصول عليها. هذا الضغط الرهيب قد لا يتحمله الموقع في كثير من الأحيان وبالتالي سقوطه والمحاولة من جديد.

وفي نحو الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس/ آب 2022، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021- 2022.

ويأتي الإعلان بعد أيام كثيرة من الشائعات التي أحاطت بالنتيجة منذ اليوم الأول لانتهاء اختبارات الصف الثالث الثانوي- دور أول، وشهدت إطلاق العديد من الصفحات والحسابات والجروبات لمجموعة هائلة من الشائعات حول نتيجة الثانوية ومن ذلك بالتأكيد الإعلان في أكثر من مرة عن موعد إعلان النتيجة.

لغط كبير وضع الطلاب والأهالي في حيرة من أمرهم وقلق مريع ينتاب مئات آلاف الأسر التي تهتم بأمر طلاب مرحلة الثانوية العامة.

اعتمد وزير التعليم المصري طارق شوقي، مساء الجمعة، 5 أغسطس نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021-2022.

وفي حالة نجاح الطالب تظهر درجات كل مادة على حدة، ويمكن للطالب احتساب مجموع درجات المواد للحصول على النسبة المئوية.