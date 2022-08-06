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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - متى يوم عاشوراء؟ سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين حول العالم حيث إنه من الأيام التي يستحب الصيام فيها كما جاء في الأحاديث النبوية.

ويحل يوم عاشوراء يوم الإثنين المقبل، الذي يوافق 8 أغسطس/ آب الجاري.

حكم الصيام في يوم عاشوراء



وصيام هذا اليوم، الذي يوافق العاشر من المحرم، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على فعلها تكفير ذنوب سنة قبله، كما يستحب صيام اليوم التاسع أيضا استنادا لحديث النبي: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده".

أكدت دار الإفتاء المصرية إن ليوم عاشوراء فضيلة عظيمة، مشيرة إلى أن صومه كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، ومنهم نوح وموسى اللذان صاماه.



وأوردت الدار حديثا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم"، وأيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء" أخرجه مسلم في "صحيحه".

وقالت دار الإفتاء المصرية إن صيام اليوم العاشر من شهر محرم يكفر ذنوب السنة التي سبقتها، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه ووسلم: "صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

وجاء في صحيح البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها، قالت: "كان يوم عَاشُوراءَ تصومه قُرَيْشٌ في الجاهلية، وكانَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ يصومه، فَلَمَّا قَدِمَ المدينة صامه، وأَمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترَكَ يَومَ عَاشورَاء، فمن شاء صامه، ومن شاء ترَكَهُ".

يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، حسب دار الإفتاء المصرية، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ"، أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، وقال ابن عيينة: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا".

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده. وأكدت الدار أن من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.



نتظر المسلمون في العالم يوم عاشوراء 2022، الذي يوافق العاشر من شهر المحرم، وهو من الأيام التي يستحب صيامها كما ورد في السنة النبوية.

وهذا العام يحل يوم عاشوراء 2022 يوم الإثنين المقبل، الموافق الثامن من أغسطس/ آب الجاري. وصيام يوم عاشوراء سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله.



يحتفل المسلمون بيومي تاسوعاء وعاشوراء يومي الأحد والإثنين 7و8 أغسطس/آب، وهو حدث ديني يوافق اليومين التاسع والعاشر من شهر محرم من السنة الهجرية.

ويحرص المسلمون في هذين اليومين على الصيام اتباعا لسُنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي اختص يوم عاشوراء بـ3 سنن وهي: الصوم والتوسعة على الأهل والأولاد والاحتفال.

كما يستحب صيام اليوم التاسع أيضا استنادا لحديث النبي: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده".

قالت دار الإفتاء المصرية إن ليوم عاشوراء فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، موضحة أن صومه كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، ومنهم نوح وموسى اللذان صاماه.

واستدلت بحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم"، أخرجه بقي بن مخلد في مسنده، وأيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء" أخرجه مسلم في "صحيحه".

ووفقا لدار الإفتاء المصرية، فإن صيام اليوم العاشر من شهر محرم يكفر ذنوب السنة التي سبقتها، كما قال النبي صلى الله عليه ووسلم، واستندت إلى حديثه: "صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، أخرجه مسلم في "صحيحه".

وجاء في صحيح البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها، قالت: "كان يوم عَاشُوراءَ تصومه قُرَيْشٌ في الجاهلية، وكانَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ يصومه، فَلَمَّا قَدِمَ المدينة صامه، وأَمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترَكَ يَومَ عَاشورَاء، فمن شاء صامه، ومن شاء ترَكَهُ".

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده. وأكدت الدار أن من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.

بالنسبة لصيام يوم تاسوعاء، قالت الإفتاء المصرية إنه صيامه سُنة أيضًا، واستدلت بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، قَالَ ابن عباس: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في "صحيحه".

ونقلت دار الإفتاء عن العلماء قولهم إن المراد من تقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، ووصل يوم عاشوراء بصوم، وأخيرا الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع خطأ، فيكون التاسع في العدد هو العاشر.

وفقا لدار الإفتاء المصرية، يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ"، أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، وقال ابن عيينة: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا".

ومن بين مظاهر احتفاء المصريين بيومي تاسوعاء وعاشوراء إعداد طبق مذاقه حلو اسمه "عاشوراء"، يتكون من القمح المنقوع في الماء لمدة يومين أو 3 أيام، ويكون منزوع القشرة، وبعد غليه يُحلى بالعسل أو بدبس السكر فوق النار، وقد يستبدل الأرز بالقمح، ويزين عادة بالجوز والبندق والزبيب.