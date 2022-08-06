شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين، وهم: الشقيقان بلال وعلام نبيل ذياب، جمال منيب السيد من بلدة كفر راعي، ناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا.

ومن رام الله، اعتقلت كلا من: محمد حامد واوي، محمد منير حمدان، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم، إبراهيم مشهور أبو صفية، وإبراهيم صائب أبو صفية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: نضال محمد حسن الجياوي، محمد يوسف الفسيسي، تامر سليمة من بلدة إذنا، ورامي زيدان خليل كتسار (43 عاما) من بلدة خاراس.

ومن طولكرم، اعتقلت الأسير المحرر علاء يوسف شبراوي من مخيم نور شمس شرقا.

ومن مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، وهم: الأسير المحرر فارس أصلان، موسى جحجوح، وعصام أبو أصبع.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر عماد بني عودة (39 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروه على حاجز عسكري طيار قرب مستوطنة "بقعوت".