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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعيار الأبرز والأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 درجات الطالب في المواد والمجموع الكلى.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر



أما في حالة تساوى أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة، سواء الثانوية العامة علمى علوم أو الثانوية العامة رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم

- يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

- يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

هذا وقد قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية.

وساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاطلاع علي نتيجة الثانوية العامة 2022 علي موقع التربية والتعليم في مصر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتلعيم برقم الجلوس

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

تتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي.

وطبقا لوزارة التربية التعليم فإن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون قبل نهاية يوم 7 أغسطس الجاري.

واجتمع د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمس مع د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لمناقشة المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.



كما ناقش الجانبان استعدادات التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، والفرص المتاحة أمام خريجي الشهادة الثانوية.

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس.



وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم، ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد.

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وخضفت التعليم العالي الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات العام الماضي مع انخفاض مجاميع الثانوية العامة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

وشهدت مجاميع الثانوية العامة تراجعا كبيرا العام الماضي، حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة وفي شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل نحو 70 ألف طالب على نسبة 85%.وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%،وفي شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76%.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.

والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات المقبلة نتيجة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢.

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

كما يجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالا هاتفيا بالطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، لتهنئتهم وتحديد موعد تكريمهم داخل وزارة التربية والتعليم.

كما تم انتهاء أعمال طباعة نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعداد قاعدة البيانات الإلكترونية للاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر رفع نتيجة الثانوية العامة 2022، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة، وأن كل طالب حصل على حقه بالكامل وبدقة بعد انتهاء مراجعة النتيجة إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشرى.