شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلى الشرس على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الشرس، الذي بدأ الجمعة، على قطاع غزة، والذي يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية- في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي- سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته، وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال، والتي تتطلب المسائلة الدولية أمام جهات العدالة الدولية المختصة.

ودعت الأمانة المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل؛ لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه الظالمة وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته واستباحة دماء أبنائه وخاصةً هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقًا للقانون والشرعية الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ودوله الفاعلة بتحمل مسؤولية وقف العدوان، وتوفير الحماية، وإعادة فتح أفق سياسي برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، واستئناف إعادة ما دمرته الحروب العدوانية السابقة، وإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والسيادة، والعودة في كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سبيلاً لتحقيق السلام المنشود التي تتطلع إليه المنطقة.