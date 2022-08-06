شكرا لقرائتكم خبر عن إطفاء الكهرباء في عدد من محافظات جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل RT في العراق، الجمعة، بانطفاء الكهرباء في عدد من المحافظات الجنوبية.

الكهرباء انطفأت في محافظات ذي قار والبصرة وميسان، والمعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الانطفاء تعود إلى وجود حريق في محطة غاز البصرة.

ويفاقم انقطاع الكهرباء من معاناة العراقيين، والذي يتزامن مع موجة حر قوية تسيطر على البلاد.

يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت في وقت سابق حالة الاستنفار العامة في مواجهة موجة الحر تحسبا لحدوث زيادة في الطلب أو حدوث أعطال.