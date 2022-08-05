شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية التونسية قضت ابتدائيًا بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المحكمة الإدارية التونسية أن الدائرة القضائية المختصة بنظر الطعون على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد قضت ابتدائيًا بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ".