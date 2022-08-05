شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تخصص 3 ملايين يورو لدعم مصابي انفجار شاحنة الوقود جنوبي ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تخصيص 3 ملايين يورو لتنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين بشأن حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة "الزوية" التابعة لمدينة أوباري جنوب ليبيا، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت الحكومة الايطالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "اكي" أن مبادرة رئاسة الوزراء تمت بناء على اقتراح رئيس الحكومة ماريو دراجي وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد (Cross) للكشف عن الأسرة المتاحة على المستوى الوطني ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا