شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى القدس لأداء الصلاة، كما اعتقلت فلسطيني من أمام باب الساهرة في البلدة القديمة.

وكان آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة وأراضي الـ 48 أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة في أداء الصلوات في المسجد للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وتأتي هذه الدعوات ردا على دعوات أطلقتها جماعات ما يسمى "الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من أغسطس الجاري، بزعم تزامنه ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".