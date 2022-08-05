شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصارف لبنان تعلن الإضراب العام بجميع البنوك بدءا من الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان دخول جميع البنوك العاملة بلبنان في إضراب عن العمل بدءا من يوم الاثنين المقبل على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد يوم الأربعاء المقبل الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اليوم حول اجتماعه أمس لبحث موضوع الدعاوى الكيدية، على حد وصف البيان، التي تتعرض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام التي وصفها مجلس الإدارة بالشعبوية.

واعتبر أن الإضراب بمثابة إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.

وأكد المجلس - في بيانه - أن البنوك حاولت قد الإمكان التعامل بمرونة مع ما وصفه بالأوضاع الشاذة، معتبرا أنها بلغت حدا لم يعد مقبولا ولم تعد تستطع أن تتحمل هذه المواقف.

ويأتي تحرك جميعة المصارف بعد إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة أحد البنوك بمطار بيروت بسبب ورود شكوى بحقه أمام النيابة العامة في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تقول إن رئيس مجلس الإدارة لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقق المصرف أرباحاً ليوزعها.

جدير بالذكر أنه بعد تحقيقات استمرت قرابة 24 ساعة، تم الإفراج عن رئيس مجلس إدارة البنك بكفالة مالية كبيرة.