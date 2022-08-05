شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: صدور أحكام الطعون فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المحكمة الإدارية فى تونس أحكامها المتعلقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 يوليو، وذلك وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري. حسبما نقلت"موزاييك".

وبخصوص الطعن المقدم من منظمة أنا يقظ قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن. وبخصوص الطعن المقدم من حزب الشعب يريد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.

وكشف الغابري عن أن الطعن الثالث سيتمّ التصريح بالحكم الخاصّ به يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الغابري أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

كما أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.