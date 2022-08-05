شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي العراقي يعلن اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب في الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الجمعة، عن اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب في الموصل.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوة من استخبارات اللواء 30 في الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال مطلوباً بتهمة الإرهاب بالموصل".

وأضاف البيان أنه "تمت عملية الاعتقال بناءً على معلومات استخباراتية ومتابعة من قبل مفارز الاستخبارات للمطلوب واعتقل في منطقة كوكجلي شرق الساحل الأيسر للموصل"، مشيراً الى أن "هذه العملية الناجحة هي الخامسة من نوعها تنفذها استخبارات اللواء خلال أقل من شهر".