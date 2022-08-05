شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار التيار الصدرى يتوافدون للمنطقة الخضراء لإقامة "صلاة الجمعة الموحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المئات من المصلين العراقيين المؤيدين للتيار الصدري، صباح اليوم الجمعة، إلى ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لإقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وأفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام عراقية، بفرض إجراءات أمنية مشددة على محيط المنطقة الخضراء إضافة إلى الشوارع المؤدية إليها.

والأربعاء الماضي، طلب زعيم التيار الصدري في خطاب حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه.

من ناحية أخرى، وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، منذ قليل، إلى مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في النجف الأشرف.

وقد دعا التيار الصدري لإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات.