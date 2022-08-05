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العراق.. "الإطار التنسيقى" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التى دعا إليها الصدر

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القاهرة - سامية سيد - أكد "الإطار التنسيقي" في العراق، دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال "الإطار" في بيان: "نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".

وأضاف: "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها، ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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