شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. "الإطار التنسيقى" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التى دعا إليها الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد "الإطار التنسيقي" في العراق، دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال "الإطار" في بيان: "نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".

وأضاف: "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها، ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".