شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول موريتاني: إنتاجنا من الذهب يصل إلى 40 طنا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام شركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد أن التعدين الأهلي في موريتانيا ينتج سنويا 40 طنا من الذهب الخالص، وإن الدراسات تشير إلى أنه إنتاج سيتواصل لمدة 100 عام مقبلة.



وأضاف المسؤول الموريتاني - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس بأن البنك المركزي للبلاد يشتري 25% بالمائة فقط من هذا الإنتاج، فيما يتم تهريب النسبة المتبقية.



وأشار إلى أن إنتاج الذهب أسهم في خلق 52 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتجاوزت قيمة أعماله المليار دولار.