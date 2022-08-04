شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تحقيق العدالة أمر أساسي لإعادة بناء الثقة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إن تحقيق العدالة أمر أساسي من أجل التعافي وسيادة القانون وإعادة بناء الثقة وتعزيز المصداقية المؤسساتية في لبنان.

وأكدت فرونتسكا - في تصريح اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لإنفجار ميناء بيروت البحري - تأييد الدعوات لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف دون مزيد من التأخير.

وأضافت أن عامين مضيا على انفجار ميناء بيروت والذي ودمر العاصمة اللبنانية وحياة الآلاف وهز العالم، إلا أن أهالي الضحايا وجميع المتضررين يعانون حتى اللحظة، وينتظرون الإجراءات القضائية ليتم الكشف عن الحقيقة وإحراز والعدالة.