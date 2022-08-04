شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن فتح باب التسجيل المُسبق للتطعيم الاختياري المضاد لجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن فتح باب التسجيل المُسبق للتطعيم الاختياري المضاد لفيروس جدري القرود لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.



‏‎ونوهت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس - بتوافر كميات محدودة من التطعيم حالياً مخصصة للفئات ذات الأولوية حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة، والتي تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون للمصابين أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوي الخطورة العالية، لافتةً بأن كافة الاستعدادات اللوجستية قائمة لتأمين سلاسل إمداد التطعيمات في ظلّ الطلب العالمي عليها.

‏‎وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها مملكة البحرين بناءً على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوّهة بأن الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون في أخذ التطعيم المضاد اختياريًا من المواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

‏‎وأكّدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات في هذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة، حيث تمّ وضع خطة استباقية طارئة تحسّباً لأي حالة إصابة وافدة بفيروس جدري القرود، والتي تضمّنت على تفعيل آليات الكشف المبكّر للحّد من انتشار الفيروس، وتوعية العاملين الصحيين بهذا الفيروس، وآلية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وتطوير آليات التشخيص المختبري للحالات المشتبه بها بالسرعة المطلوبة، ووضع خطط لمتابعة الحالات وحصر المخالطين.

وكانت وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن أصدرت عدّة قرارات بتحديد الأمراض السارية، وأحكام العزل الصحي للوقاية من فيروس جدري القرود ومنع انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها، فقد تم تحديد أن يلتزم فئتان بالتقيد بإجراءات العزل الصحي لمنع انتشار الفيروس وذلك لمدة واحد وعشرين يوماً، وهما الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم عزلهم لتلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، وتبدأ المدة من تاريخ أخذ العينة وتبين أنها إيجابية، بالإضافة إلى الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس لمخالطتهم شخص مُصاب، وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشخص المُصاب.