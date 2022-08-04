شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف ليبيا المركزى: إجمالى الإيرادات 77.2 مليار دينار منذ بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصرف ليبيا المركزى، الخميس، أن إجمالى الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو الماضى بلغت نحو 77.2 مليار دينار ليبى، في حين بلغ حجم الانفاق خلال الفترة نفسها نحو 45.1 مليار دينار، وفق بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط بلغت 56.1 مليار، ومن إتاوات النفط 8.2 ومن إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4. في حين حققت إيرادات الضراب 628 مليون دينار، والجمارك 34 مليون دينار، والاتصالات 146 مليون دينار، وسجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار. إضافة إلى 528 مليون دينار إيرادات أخرى.

في المقابل، توزعت عمليات الانفاق العام على أبواب الميزانية، بواقع 23.2 مليار دينار ليبى للبابا الأول المخصص للمرتبات، و3.6 مليار دينار للباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية، و118 مليون دينار للباب الثالث المخصص للتنمية، و11.7 مليار دينار للباب الرابع المخصص للدعم، إضافة إلى 6.5 مليار دينار للميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما لم يسجل الباب الخامس المخصص للطوارئ في الميزانية أي نفقات.