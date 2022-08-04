شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: السفينة لاوديسيا تصل مرفأ طرطوس وستتابع عملها وفق خطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل السورية أن السفينة السورية (لاوديسيا) وصلت اليوم إلى مرفأ طرطوس لتبدأ بتفريغ حمولتها وفق ما هو مقرر وذلك بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على الادعاءات التي تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء السورية أنه على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري “الجهة الحكومية المالكة للسفينة” بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.



وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية "الطحين" إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان الشقيق ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.



وأشارت الوزارة إلى أن صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني، مؤكدة استمرار عملها وكل السفن الأخرى في تأمين احتياجات الشعب السوري والإبحار وفق الخطط الموضوعة لها.