شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: لن استسلم أبدا ولن أدع لبنان ينهار ويختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بـ"إحقاق العدل" وتبيان الأسباب وراء انفجار مرفأ بيروت قبل سنتين، معربا عن أسفه لكون التحقيق "معلقا منذ أشهر عدة"، مؤكدا أنه لن يدع لبنان ينهار.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الرئيس الفرنسي اليوم الخميس "أعيد التأكيد اليوم أن العدالة يجب أن تتحقق. من أجل طي الصفحة وإعادة بناء انفسهم، تحتاج اللبنانيات واللبنانيون المقيمون في هذا البلد (..) لمعرفة الحقيقة".

وأضاف "يشهد لبنان أزمة غير مسبوقة. ويحتاج إلى العدالة كذلك من أجل النهوض" موضحا أن "فرنسا في هذا المجال أيضا ستستمر بمساعدة (لبنان) مع شركائها".

ورأى ماكرون أن التحقيق اللبناني "المعلق منذ أشهر عدة" يجب ان "ينجز باستقلالية تامة وبمنأى عن أي تدخل سياسي".

وأكد: "لن استسلم أبدا، لن أدع لبنان ينهار ويختفي. رغم الرياح المعاكسة والصعوبات ساحافظ على هذا التوجه بحزم وواقعية وبراغماتية".

ورأى أن الاتفاق الذي تم التوصل بشأنه مع صندوق النقد الدولي "يجب أن يطبق لأنه يشكل مرحلة مهمة لترميم ثقة المستثمرين المفقودة بلبنان".

وحذر ماكرون من أن لبنان "لن يتحمل نزاعا جديدا عند حدوده الجنوبية" مع إسرائيل "سيكون اكثر فتكا وتدميرا من (حرب) 2006". وأكد أن نزاعا كهذا "لا يصب بمصلحة أي طرف لبناني. يجب أن يدرك الجميع ذلك. وفي هذا الخصوص من الأهمية بمكان عدم تسييس مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل الصعبة جدا".