شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رد الملياردير إيلون ماسك على الدعوى القضائية التي رفعها ضده موقع "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن قاض أمريكي أن رد الملياردير، إيلون ماسك، على الدعوى القضائية التي رفعها ضده موقع "تويتر" بشأن محاولته التراجع عن صفقة شراء الموقع، سيعلن بحلول مساء غد الجمعة على أبعد تقدير.

رد الملياردير إيلون ماسك على الدعوى القضائية التي رفعها ضده موقع "تويتر"

وأراد محامو ماسك تقديم نسخة عامة من ردهم والمطالبات المضادة في محكمة ديلاوير، لكن محاميي "تويتر" اشتكوا من أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات المختومة الخاصة بماسك وربما تنقيحها، قائلين إنها تشير "على نطاق واسع" إلى معلومات وبيانات "تويتر" الداخلية المعطاة إلى ماسك.

وعقدت المستشارة، كاثالين سانت جود ماكورميك، مؤتمرا يوم الأربعاء قبل الاتفاق مع "تويتر"، وأمرت بأن يتم تسجيل الملفات العامة بحلول الساعة 5 مساء الجمعة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم هذا الوقت، اعتمادا على الوقت الذي يكمل فيه محامو "تويتر" مراجعتهم للوثائق.

وجادل محامو "تويتر" بأن قواعد المحكمة تتطلب انقضاء خمسة أيام عمل قبل إصدار نسخة عامة من ملف ماسك.

قال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه ليس فخورا بابنه، بينما وصف نجله الثاني كيمبال بأنه مصدر "فخره وسعادته".

والد إيلون ماسك يقول إنه ليس فخورا بابنه المليارديرتقرير: إيلون ماسك يبني مطارا خاصا في تكساس

وقال في تصريح ردا على سؤال عما إذا كان فخورا بابنه الأكبر، أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 271.2 مليار دولار، أجاب إيرول ماسك: "لا.. نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء لفترة طويلة. الأمر ليس كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما"، مشيرا إلى أنه سافر مع أولاده إيلون وكيمبال وتوسكا إلى أماكن مثل الصين والأمازون عندما كانوا أطفالا.

وأضاف: "لقد رأوا الكثير من الأشياء، وقمنا بالكثير من الأشياء معا. لكن إيلون تجاوز الهدف"، معتبرا أنه ابنه "ليس سعيدا كما يود أن يكون.. هو يشعر أنه متأخر عما يجب عليه أن يحققه".

وقال إنه لا يزال يعتبر ابنه "صبيا صغيرا، على الرغم من أنه تجاوز الخمسين الآن وأصبح رجلا"، واصفا البنية الجسدية لابنه بأنها قوية، "لكنه يأكل بشكل سيئ.. وأنا حاولت دون جدوى التوصية بمكملات إنقاص الوزن له".

هذا وأشاد إيرول ماسك بابنه الثاني كيمبال، الذي يمتلك ثروة صافية تقدر بـ700 مليون دولار وفقا لـ "فوربس"، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمارات المبكرة في أسهم "تسلا"، وهو المؤسس المشارك لسلسلة مطاعم The Kitchen Restaurant Group.

ورأى أن " كيمبال تمكن من تحقيق التوازن بين مصالح العمل مع الحفاظ على علاقة صحية مع زوجته كريستينا.. تمكن كيمبال من العثور على فتاة متعلمة، أعتقد أنها حاصلة على درجة الماجستير... لقد تزوجا الآن، وهي تذهب معه إلى كل مكان.. لكنني أنا قلق للغاية على إيلون لأنه لم يفعل ذلك".

أفادت تقارير صحفية بأن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يبني مطارا خاصا في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وحسب المعلومات فإنه يمكن استخدام المطار الخاص من قبل ماسك والمديرين التنفيذيين في الشركات المختلفة التي لها وجود محلي في تكساس، مثل Tesla وSpaceX وThe Boring Company.

هذا ويتطلب بناء مطار خاص جديد موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية، بالإضافة إلى اجتياز المعايير البيئية للوكالة. كما أن هناك أيضا لوائح محلية يجب تطبيقها.

رفع الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، دعوى جوابية ضد شركة "تويتر"، مصعدا بذلك معركته القانونية معها.

وسبق أن طالبت "تويتر" بإجراء محاكمة سريعة لماسك بسبب قراره الانسحاب من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة بهذا الملف أن الشكوى المرفوعة "سرا" أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع على محتواها بعد.

وأتت شكوى ماسك المضادة بعدما خسر معركته بتأجيل النظر في الدعوى القضائية ضده، حيث حدد قاضي ولاية ديلاوير أكتوبر 2022 موعدا للنظر في الدعوى.

وقالت كاثالين جود ماكورميك، رئيسة قضاة محكمة ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، إن تأخير النظر في الدعوى "يهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه"، مضيفة أنه "كلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وطالبت الشركة بإجراء محاكمة سريعة ضد ماسك، بعد أن قالت تقارير إنه انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على "تويتر" في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، تعهد بدفع 54.20 دولارا أمريكيا للسهم الواحد في شركة "تويتر" لكنه أبلغ الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يريد التراجع عن الاتفاقية.

وأفاد ماسك بأن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على "تويتر" وأنها خرقت التزاماتها بموجب الصفقة من خلال إقالة كبار المديرين وتسريح عدد كبير من الموظفين.

وتقول "تويتر" إن الأسباب التي قدمها ماسك لتبرير انسحابه من الاتفاقية مجرد غطاء لندم المشتري بعد موافقته على عرض سعر أعلى بـ 38٪ من سعر إغلاق السهم في الأول من أبريل، وقبل وقت قصير من تعثر سوق الأسهم وفقدان أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها.

وانخفضت قيمة أسهم شركة "تويتر" بنسبة 0.7% إلى 41.32 دولارا للسهم عند إغلاق بورصة وول ستريت، الجمعة.