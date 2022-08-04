لبنان يسمح للسفينة "لوديسيا" بالمغادرة بعد التحقيق فى اتهامات حيازتها حبوب أوكرانية مسروقة

القاهرة - سامية سيد - سمحت السلطات اللبنانية للسفينة السورية "لوديسيا" بمغادرة ميناء طرابلس شمالي لبنان صباح اليوم الخميس، بعدما صدر قرار قضائي بفك الحجز عن السفينة والسماح لها بالإبحار إلى سوريا.

وكانت السفينة لوديسيا قد توقفت بميناء طرابلس أثناء سيرها نحو سوريا وذلك قبل نحو أسبوع قادمة من روسيا، ثم تلقت السلطات اللبنانية بلاغا من السفارة الأوكرانية في لبنان زعم أن السفينة تحمل بضائع مسروقة من أوكرانيا من بينها قمح وسلع غذائية، مما دفع السلطات اللبنانية لإحتجاز السفينة للتحقيق.

وعقدت السفير الأوكراني في بيروت مؤتمرا صحفيا عرض فيه على السلطات اللبنانية شراء حمولة السفينة بأسعار أقل بكثير من قيمها الحقيقة، وبعد قرابة أسبوع من احتجاز السفينة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه عن السماح للسفينة "لوديسيا" السورية بالمغادرة من قبل رئاسة ميناء طرابلس؛ وذلك وفقا للأصول القانونية اللبنانية، موضحا أن هذا القرار جاء انطلاقا من سيادة لبنان على بره وبحره وجوه.