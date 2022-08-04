شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 20 مواطنا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 مواطنًا فلسطينيًا، عقب اقتحامها عدة مناطق في الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بجنين، و3 مواطنين من حي الكركفة وسط بيت لحم، كما اعتقل شابين من نابلس بعد أن فتشت منزليهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من عائلة واحدة بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، وثلاثة مواطنين من شمال الخليل.