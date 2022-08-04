شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والرابط الخاص بالنتيجة، للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن في منشور سابق له على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع فيسبوك أن النتيجة ستظهر في الفترة من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس الجاري.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر

كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزراة التربية والتعليم من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.



وأطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصريحات صحفية حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:-

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما تتداوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدعي المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير لا أساس له من الصحة.



وأهابت وزارة التربية والتعليم بعدم التطرق إلى هذا لأننا أوضحنا أن إعلان النتيجة قبل انتهاء الأسبوع الأول من شهر أغسطس أي في الفترة من 1 لـ7 أغسطس، مطالبًا بعدم تكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا من أجل التزيند والترافيك مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسوف يكون الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمى لموقع التربية والتعليم.

وأيضًا سوف يتم إعلان النتيجة من خلال الرابط الرسمى لموقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



تتزايد معدلات بحث أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة، لشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والتى من المقرر إعلانها الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

أكد الدكتور طارق شوقى أن أعمال تصحيح وتدقيق نتيجة الثانوية العامة 2022، مازالت مستمرة حتى الآن، ما دعا لتأخير موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022:

1- الدخول على موقع التربية والتعليم

2- كتابة رقم جلوس الطالب، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

4- تظهر بعد ذلك نتيجة الطالب متضمنة الدرجات والمجموع، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022



وقالت الوزارة: «لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس».

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من «فيديو» لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

وعما ورد بالفيديو: أشار المركز الإعلامى إلى أن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيًا، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونيًا بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.