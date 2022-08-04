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23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها وبعد إجراء 1493 فحصا تم تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 77 من المصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واكدت الوزارة ان اجمالي اصابات في موريتانيا بلغ 62 ألفا و615 من المصابين منذ اول ظهور للفيروس في مارس 2020،ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد 62615 ، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 61180، بينما بلغ اجمالي الوفيات 992.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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