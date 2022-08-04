شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تحالف الفتح" يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر.

وقال العامري في بيان "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وأضاف أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.

وأكد العامري أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، بالإضافة إلى توفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.

وكان مصدر في "الإطار التنسيقي" قد كشف يوم الأربعاء في تصريح لـRT، عن تخويل رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار هادي العامري بالتفاوض مع الصدر.