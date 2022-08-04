شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالي ١٢٠إصابة جديدة، في الوقت الذي لم يتم إحصاء فيه أي حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٧ ألفا و٧٧٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٩ ألفا و٩٠٠ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.