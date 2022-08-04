شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجنوب الليبى يطلب دعم البعثة الأممية لمطالبهم بإشراكهم بأجهزة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب وفد يضم أعضاء من مجلس النواب الليبى وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا، دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمطالبهم بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد، وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينجا، الأربعاء، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية.

وأعرب أعضاء الوفد عن مخاوفهم من تهميش وإهمال الجنوب الليبي، داعين إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود الاثنين الماضي

وشدد زنينجا على أن الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد.

وقدم المسؤول الأممي التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، موضحا جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف المواطنين في جنوب ليبيا، كما شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضًا عبر القنوات المناسبة.

وأعرب زنينجا عن قلق البعثة الأممية عقب إحاطة الوفد حول منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين بحادث الناقلة. وأيّد دعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل.