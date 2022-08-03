شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يوجه بإعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم لخدمة مصالح الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب.



جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.



وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.