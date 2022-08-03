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سلطنة عُمان توقع على وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

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القاهرة - سامية سيد - وقّعت سلطنة عُمان على وثيقة معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا لترسيخ أواصر التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية تم التوقيع عليها على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي يعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.


وتضم المعاهدة أكثر من أربعين دولة شريكة مع دول الآسيان من أجل تحقيق مبادئ الصداقة وتعزيز مفاهيم التعاون والسلام بين الدول الأعضاء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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