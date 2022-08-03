شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان توقع على وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت سلطنة عُمان على وثيقة معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا لترسيخ أواصر التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية تم التوقيع عليها على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي يعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.



وتضم المعاهدة أكثر من أربعين دولة شريكة مع دول الآسيان من أجل تحقيق مبادئ الصداقة وتعزيز مفاهيم التعاون والسلام بين الدول الأعضاء.