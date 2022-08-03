شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنشئ هيئة لتسويق الاستثمار للارتقاء بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء عن إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار" بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية.



وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.



وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا ودوليا.