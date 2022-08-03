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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من الطبيعي أن نرى جميعنا تحول الشعر إلى اللون الرمادي مع تقدمنا ​​في العمر. لكن الأبحاث أشارت إلى أنها قد تكون واحدة من العلامات المنذرة لمرض "قاتل صامت".

باحثون يكشفون عن علامات منذرة لمرض "قاتل صامت"

وعادة ما يتم تشخيص ارتفاع نسبة الكوليسترول فقط عندما يخضع الشخص لفحص الدم. ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، عندما يكون هناك الكثير من مادة دهنية، تسمى الكوليسترول، في الدم.



ويصبح هذا ضارا عندما يلتصق بأجزاء داخلية من الشرايين، ويتراكم ويقلل من تدفق الدم.

وغالبا ما لا يكون لدى الناس أي فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة حتى يصابون بمضاعفات خطيرة من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. ولعدم ظهور أعراض مبكرة لارتفاع الكوليسترول في الدم، فإنه يُطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

ويقول الباحثون في جامعة جون هوبكنز أنه على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يظهر عادة أعراضا، إلا أن لديهم أدلة على أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على الشعر، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقام الباحثون بعد ذلك بإطعام مجموعة واحدة من الفئران بنظام غذائي غربي غني بالدهون، ومجموعة ثانية طعاما قياسيا.

ولذلك تم تصميم بعض الفئران للإصابة بتصلب الشرايين، عندما تكون الشرايين مسدودة بمواد دهنية.

ووقعت تغذية جميع الفئران بنظامهم الغذائي المخصص من 12 أسبوعا إلى 20 أسبوعا، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة Scientific Reports.

وفقدت الفئران التي تناولت حمية غربية شعرها وابيضّ فروها، كما عانت من مشاكل جلدية.

وأصبحت هذه النتائج أكثر حدة عندما واصلت الفئران اتباع نظام غذائي غربي لمدة 36 أسبوعا، حيث أصيب 75% من الفئران بتساقط الشعر وآفات جلدية متعددة.



وقال الدكتور سوبروتو تشاترجي، أستاذ طب الأطفال: "تظهر نتائجنا أن النظام الغذائي الغربي يسبب تساقط الشعر وتحول لونه إلى الأبيض في الفئران. ونعتقد أن عملية مماثلة تحدث عند الرجال الذين يفقدون الشعر ويختبرون شيب الشعر عندما يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالدهون والكوليسترول".

وكان الغرض الرئيسي من الدراسة، التي نُشرت في عام 2018، هو معرفة ما إذا كان مركب تجريبي يمكن أن يعكس الأعراض التي شوهدت في الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويمكن منع هذه الحالة من خلال العيش بأسلوب حياة صحي. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

وينصح الخبراء بتناول المزيد من الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والأرز البني والخبز والمعكرونة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

بالإضافة إلى ممارسة 2.5 ساعة من التمارين في الأسبوع، ويمكن تحقيق ذلك ببعض التمارين السهلة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.



وتسبب حصوات الكلى ألما شديدا وترتبط أيضا بأمراض الكلى المزمنة وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى مرة واحدة، لديهم فرصة بنسبة 30٪ للإصابة بحصوات أخرى في الكلى في غضون خمس سنوات.

غالبا ما يتم وصف التغييرات في النظام الغذائي لمنع ظهور حصوات الكلى المصحوبة بأعراض متكررة، ومع ذلك هناك القليل من الأبحاث المتاحة فيما يتعلق بالتغييرات الغذائية لأولئك الذين لديهم حادثة واحدة لتكوين حصوات الكلى مقابل أولئك الذين لديهم حوادث متكررة.

صمم باحثو Mayo Clinic دراسة مستقبلية للتحقيق في تأثير التغييرات الغذائية، تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن إثراء الوجبات الغذائية بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم قد يمنع حصوات الكلى المصحوبة بأعراض متكررة.

استندت العوامل الغذائية إلى استبيان تم إجراؤه على 411 مريضا عانوا من حصوات الكلى المصحوبة بأعراض لأول مرة ومجموعة التحكم المكونة من 384 شخصا تمت معاينتهم جميعا في Mayo Clinic في روتشستر وMayo Clinic في فلوريدا بين عامي 2009 و2018.

أظهرت النتائح التي نُشرت في Mayo Clinic Proceedings، أن انخفاض الكالسيوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي وكذلك انخفاض تناول السوائل والكافيين والفيتات، ترتبط باحتمالات أعلى للإصابة بحصوات الكلى لأول مرة.

عانى 73 مريضا من بين المرضى الذين خضعوا لتشكيل حصوات لأول مرة، من تكرار حصوات خلال متوسط ​​4.1 سنة من المتابعة. وجد تحليل إضافي أن المستويات المنخفضة من الكالسيوم والبوتاسيوم تنبأت بتكرار الإصابة.

يقول طبيب أمراض الكلى في Mayo Clinic وكبير مؤلفي الدراسة أندرو رول: "قد تكون لهذه النتائج الغذائية أهمية خاصة لأن التوصيات الخاصة بالوقاية من حصوات الكلى قد استندت أساسا إلى العوامل الغذائية المرتبطة بتكوين الحصوات لأول مرة بدلا من تكرارها، قد لا يكون من المرجح أن يقوم المرضى بتعديل نظامهم الغذائي لمنع حدوث حصوات الكلى، ولكن من المرجح أن يفعلوا ذلك إذا كان يمكن أن يساعد في منع تكرارها."

وجدت الدراسة أن تناول السوائل الذي يقل عن 3400 ملليلتر في اليوم، أو نحو تسعة أكواب سعة 12 أونصة مرتبط بتكوين الحصى لأول مرة إلى جانب تناول الكافيين والفيتات. يشمل تناول السوائل اليومي تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول السوائل والكافيين إلى انخفاض حجم البول وزيادة تركيز البولي، مما يساهم في تكوين الحصوات،منت الفيتات هو مركب مضاد للأكسدة موجود في الحبوب الكاملة والمكسرات والأطعمة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة امتصاص الكالسيوم وإفراز الكالسيوم في البول.

يقول الدكتور رول: "قد يكون تغيير نظامك الغذائي للوقاية من حصوات الكلى أمرا صعبا للغاية، وبالتالي، فإن معرفة العوامل الغذائية الأكثر أهمية لمنع تكرار حصوات الكلى يمكن أن يساعد المرضى ومقدمي الخدمات على معرفة ما يجب تحديد أولوياته."

كان انخفاض الكالسيوم والبوتاسيوم الغذائي مؤشرا أكثر أهمية من تناول السوائل لتكوين حصوات الكلى المتكرر، كما يقول Api Chewcharat، دكتوراه في الطب، المؤلف الأول للمقالة وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في Mayo Clinic في وقت الدراسة. "هذا لا يعني أن تناول كميات كبيرة من السوائل ليس مهمًا. لم نجد فوائد لزيادة تناول السوائل بين هؤلاء المرضى الذين لديهم تاريخ من تكوين حصوات الكلى."

خلصت الدراسة إلى أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميا قد تساعد في منع حصوات الكلى لأول مرة وتكرارها، هذا المدخول اليومي يتماشى مع التغذية اليومية الموصى بها من وزارة الزراعة.

في حين يوصى أيضا بتناول كميات أكبر من البوتاسيوم، إلا أن وزارة الزراعة الأمريكية لا توصي بتناول البوتاسيوم يوميا.

يقول الدكتور Chewcharat:"يجب على المرضى إضافة المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى وجباتهم الغذائية، الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الموز والبرتقال والجريب فروت والشمام والبطيخ والمشمش. تشمل الخضار والبطاطس والفطر والبازلاء والخيار والكوسا".