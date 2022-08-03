شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: الظروف الحالية تستدعى التزام التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، و استعرض التطورات السياسية في البلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين.

ومن جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.