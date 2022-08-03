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رئيس العراق: الظروف الحالية تستدعى التزام التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

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القاهرة - سامية سيد -  

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، و استعرض التطورات السياسية في البلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين.

 

ومن جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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