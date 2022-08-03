شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بإعلان مبعوث الأمم المتحدة تمديد الهدنة باليمن لشهرين إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مملكة البحرين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين، وفقًا لبنود الاتفاق الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ منذ أربعة شهور.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ترحيب جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتجاوب قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف اليمنية مع مساعيه الحميدة، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة، داعية إلى التطبيق الكامل لبنود الهدنة من خلال فتح المعابر الإنسانية في تعز، وتسهيل تنقل ملايين المدنيين والسلع الأساسية عبر الموانئ البحرية والجوية.

وأكدت الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية والازدهار.

كما رحب مجلس التعاون الخليجي، بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا لأحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل الماضي.

وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وكافة الأطراف في تمديد الهدنة.

وشدد الحجرف على أن تمديد الهدنة الأممية سيثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.