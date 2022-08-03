شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتمديد الهدنة الأممية فى اليمن شهرين إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وتجديد الالتزام بها من كافة الأطراف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عِبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام. وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الأردن يثمن كافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مشيرا إلى أن بلاده يؤكد مواصلته تقديم الدعم للبعثة الأممية لليمن التي تتخذ من العاصمة (عمّان) مقراً لها.

كما رحب البرلمان العربي بقرار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة اليمنية وموافقتها، ومتضمنا التزامًا من كافة الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت.

وأكد البرلمان العربي، في بيان أن قرار تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية وصولاً إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية والذي من شأنه أن يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وثمن البرلمان العربي، جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.