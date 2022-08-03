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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت دراسة جديدة أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا أن الأجور المنخفضة المستمرة مرتبطة بتدهور أسرع للذاكرة.

دراسة جديدة: استمرار انخفاض الأجور يسرّع بتدهور الذاكرة مع تقدم العمر!

ارتبطت الوظائف منخفضة الأجر بالنتائج الصحية مثل أعراض الاكتئاب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل خطر للشيخوخة الإدراكية، حتى الآن لم تفحص أي دراسات سابقة العلاقة المحددة بين الأجور المنخفضة خلال سنوات العمل والإدراك في وقت لاحق من الحياة.

نُشرت النتائج في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة وتم الإبلاغ عنها في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر (AAIC) لتعزيز وجهات النظر المتنوعة" معالجة الفوارق الصحية المتعلقة بمرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف"

قالت الباحثة ما بعد الدكتوراه في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا الدكتورة كاترينا كيزيوس:"لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية وكذلك في مجموعة التحقق من الصحة."

صنف كيزيوس وزملاؤه تاريخ المشاركين في الدراسة من الأجور المنخفضة إلى أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة، أو حصلوا على أجور منخفضة بشكل متقطع أو حصلوا دائمًا على أجور منخفضة بناءً على الأجور التي حصلوا عليها من عام 1992 إلى عام 2004، ثم قاموا بفحص العلاقة مع تدهور الذاكرة على مدار الـ 12 عاما القادمة من 2004-2016.

ووجد الباحثون أنه مقارنة بالعاملين الذين لا يتقاضون أجورا منخفضة أبدا، فإن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، لقد عانوا ما يقرب من عام واحد من الشيخوخة المعرفية لكل فترة 10 سنوات وبعبارة أخرى، فإن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها على مدى فترة 10 سنوات من قبل أصحاب الأجور المنخفضة المستمرة هو ما عاناه أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة منذ 11 عاما.

ظل الحد الأدنى الفدرالي للأجور 7.25 دولار للساعة منذ عام 2009 في الولايات المتحدة، وبينما زاد النمو الاقتصادي منذ ذلك الحين، تباطأ نمو الأجور والرواتب للموظفين لا سيما أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر بمرور الوقت، ولم يكن الحد الأدنى للأجور مواكبا للتضخم.

قال كيزيوس:" تشير نتائجنا إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية المالية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة قد تكون مفيدة بشكل خاص للصحة الإدراكية"

قالت كبيرة الباحثين أدينا زكي الحزوري:"العمل المستقبلي يجب أن يدرس بدقة عدد حالات الخرف والسنوات الزائدة من الشيخوخة المعرفية التي يمكن منعها في ظل سيناريوهات افتراضية مختلفة من شأنها زيادة الحد الأدنى للأجر في الساعة".

يوصف تلوث الهواء بأنه سبب محتمل للخرف والتدهور المعرفي العام لدى كبار السن، وفقا لبحث جديد رئيسي أجري نيابة عن حكومة المملكة المتحدة وصدر يوم الاثنين.

وتوصلت لجنة الآثار الطبية لملوثات الهواء (COMEAP) إلى استنتاجها بعد فحص ما يقرب من 70 دراسة على البشر، والتي كانت تبحث عن روابط بين تلوث الهواء وتراجع القدرات العقلية.

ويقول التقرير: "من المحتمل أن يساهم تلوث الهواء في تراجع القدرة العقلية والخرف لدى كبار السن".

ويعتقد الباحثون أن الطريقة الأكثر احتمالا لحدوث ذلك هي من خلال الدورة الدموية. وتقول الدراسة: "من المعروف أن ملوثات الهواء، وخاصة الجزيئات الصغيرة، يمكن أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الدماغ".

ويقول التقرير إن الدليل الذي يربط التعرض لملوثات الهواء بالتأثيرات على الدماغ أصبح أقوى "خلال الخمسة عشر إلى العشرين عاما الماضية". ومن بين الآليات المحتملة لإحداث تأثير سلبي على نشاط الدماغ "انتقال الجزيئات الصغيرة من الرئة إلى مجرى الدم وبالتالي إلى الدماغ".

وقال الباحثون إن تلوث الهواء قد يحفز أيضا الخلايا المناعية في الدماغ التي قد تلحق الضرر بالخلايا العصبية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان عاملا مهما في مستويات التلوث الحالية في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، بينما وجد البحث صلة بين الخرف وتلوث الهواء، يقول مؤلفوه إنه ليس لديهم بيانات كافية لتحديد عدد حالات الخرف التي ترجع إلى هذا السبب.

ويقول التقرير أيضا أن "هناك دليلا على أن تلوث الهواء يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية الدماغية"، والتي من المعروف أن لها تأثيرا سلبيا على القدرات العقلية.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصت COMEAP بإجراء مزيد من البحث للتعمق في هذه القضية.

ووفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يعاني أكثر من 850 ألف شخص في بريطانيا من الخرف، ويعتبر كبار السن الفئة السكانية الأكثر تعرضا. ويُعتقد أن واحدا من كل 14