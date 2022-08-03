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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مصادر مطلعة في مجال تطوير الإلكترونيات الحديثة في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G.

روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G

وحول الموضوع قال مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليغ إيفانوف: "روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها، وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها".

من جانبه أشار مصدر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى "أن التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل".

ومن جهة أخرى قال المحلل والخبير التقني في Mobile Research Group، إيلدار مورتازين:"إن تطوير شبكات الجيل السادس الخلوية في روسيا مرتبط بتطوير شبكات 5G، فاالعملية تأتي بشكل تراتبي، ومن المستحيل تطويرمعدات لشبكات 6G دون تطوير معدات لشبكات 5G أولا". وأضاف "من الضروري جدا تطوير شبكات 6G في روسيا، بغض النظر فيما إذا كانت معدات هذه الشبكات محلية التطوير أو مطورة في الصين أو في دول أوروبية".

وكان الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، قد أشار في وقت سابق إلى "أن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".

وتبعا للتوقعات فإن سرعة نقل البيانات في شبكات6G من المفترض أن تصل إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات 5G الحديثة التي ما تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء باشروا بتجميع واختبار معدات أول قمر من المنظومة الروسية الجديدة التي ستعمل على تغطية الأرض بشبكات الإنترنت عالية السرعة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "بدأ الخبراء في شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بتجميع واختبار قمر Skif-D المخصص لتأمين شبكات الإنترنت عريضة النطاق، والذي سيكون أول قمر في منظومة Sphere الروسية".

وأضاف البيان "من المفترض أن يكمل الخبراء عملهم في تجميع واختبار القمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم نقل القمر إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية، وسيطلق مع مجموعة من أقمار Gonets-M إلى مدارات الأرض نهاية أكتوبر العام الجاري".

وأشار البيان إلى "أن العمل على تطوير القمر الجديد كان قد بدأ عام 2020، لكن الشركة المصنعة له واجهت بعض الصعوبات بسبب استيراد المعدات الأجنبية لذا تقرر استبدال تلك المعدات بأخرى روسية الصنع بالكامل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تحدث عن مشروع Sphere لأول مرة عام 2018، وأشار حينها إلى أن المشروع يهدف لإطلاق أقمار صناعية للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، 5 مجموعات من أقمار الاتصالات، و5 مجموعات أخرى من الٌأقمار المخصصة لرصد الأرض.

ومن المفترض أن تصبح منظومة Sphere الروسية منافسة لمنظومة Starlink الأمريكية، حيث ستعمل أقمارها على تغطية الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة.

أعلن الدكتور قسطنطين تيليغين، رئيس قسم طب العيون في مستشفى رقم 40 بمدينة بطرسبورغ، عن ابتكار عدسات اصطناعية لا نظير لها في العالم.

ويشير الدكتور تيليغين مبتكر هذه العدسات، في حديث لوكالة أنباء تاس الروسية، إلى أن هذه العدسات تزرع حاليا بنجاح في عيون المرضى.

ويقول، "لقد حصلنا على عدسة لا نظير لها في العالم من حيث تعدد استخداماتها. أي يمكن زرعها في الحالات الطبيعية كأي عدسة. ولكن في الحالات المعقدة يمكن زرعها باستخدام معدات الخياطة".

ويضيف موضحا، يمكن في الحالات الاعتيادية زراعة أي عدسة. ولكن هناك حالات معقدة مثل تمزق الأربطة وإصابة، وخلع جزئي ومضاعفات أثناء العملية. هذه الحالات تتطلب استخدام معدات الخياطة لتثبيت العدسة، ومن أجل ذلك، يجب أن يكون هناك مكان للخيط فيها. وهذا ما ابتكره خبراء مستشفى 40 في بطرسبورغ.

ويشير، إلى أنه في 23 مايو 2022 حصل الخبراء على براءة اختراع رسمية، وتستخدم هذه العدسات بنجاح في علاج المرضى الذين يعانون من اعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.