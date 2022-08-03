شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار فى الكويت وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى...

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وسيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م.

مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

نهارًا

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .