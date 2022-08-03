شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي، إعلان النتيجة من كنترول الثانوية العامة، وكشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، ويتم إعلان الأوائل في جميع الشعب، سواء كانت علمى علوم، وعلمى رياضة، أو الشعبة الأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بمصر

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة سواء بالاسم أو برقم الجلوس، وفى حالة المجاميع المتساوية الترتيب يأتي حسب الحروف الأبجدية، بأعلى الدرجات والمجاميع في كل شعبة، الثانوية العامة علمى علوم، الصف الثالث الثانوي 2022 علمى رياضة، والشعبة الأدبية.



وكان أوضح “طارق شوقى” وزير التربية والتعليم والتعليم أن إعلان وظهور نتيجة الثانوية في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات أو الإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة التوقيتات فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية.

كما كانت حددت أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، قياس المستويات العليا للتفكير المتمثلة في الفهم والتطبيق وعمليات التحليل، مما أظهر في نتيجة الثانوية هذا العام المستويات بشكل أكبر وحددت الطلاب عالية المهارات أكثر عن باقى الطلاب.

ينتظر طلاب المرحلة الثانوية في مصر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وسط ترقب للكشف أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر امتحاناتهم في الفترة ما بين 20 يونيو/ حزيران الماضي، حتى 21 يوليو/ تموز المنصرم، ومنذ انتهائها، كثرت عمليات البحث عن موعد الإعلان عن النتيجة، في أمر ظهر جليًا عبر محرك البحث "جوجل".



هذا، ويمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة فور اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية لها، وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهي كالآتي:



. إدخال رقم جلوس الطالب.

. تظهر النتيجة بالتفصيل مشتملة على درجات كل مادة دراسية.

. وفي النهاية، تُدون حالة الطالب ما بين: ناجح، أو راسب، أو سيخوض امتحانات الدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات، ويظهر إجمالي درجات الطالب فور استعلامه عن النتيجة، دون تحديد نسبتها المئوية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022



مؤخرًا، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، على تصريح سابق له، نوه فيه بأن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري.

وأوضح "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه رغم كشفه عن الموعد في وقت سابق، فوجئ بتداول شائعات تفيد بظهور النتيجة قبل التوقيت الذي حدده سلفًا، متسائلًا: "ليه نعيش الناس في حالة من الترقب؟ إحنا نفسنا منعرفش النتيجة هتبقى إمتى".

وأضاف: "الناس بتسأل يعني النتيجة هتبقى يوم 2 أغسطس ولا 5 أغسطس، طب ما أنا لو كنت عاوز أقول 2 أو 5 كنت قلت".

واعتبر "شوقي" ان مثل هذه الشائعات تسبب حالة من التوتر والتعب لمسؤولي الوزارة، نافيًا أنباءً أفادت باعتماده للنتيجة: "والله أنا لا أعرف النتيجة ولا المؤشرات".

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة المصرية على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة استهدفت قياس مستويات التفكير لدى الطلاب، بحيث تختبر مدى فهمهم وتحليلهم للمناهج التي درسوها، وكذلك تحليلها بشكل سليم، وهو بموجبه يميز ذوي القدرات العالية.

نتظر آلاف الطلاب وذويهم نتيجة الثانوية العامة 2022، ويترقب الأهالي قائمة الأوائل، والتي يتنافس خلالها الطلاب على احتلال المراكز الأولى، خاصة بعد حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.



ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، 32 اسما، وحصلت الطالبات على 17 مركزا والطلاب على 15 مركزا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2021 علمي علوم:

تصدرت الطالبات المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 قسم علمي علوم، حيث شملت القائمة 14 اسما، 8 طالبات مقابل 6 طلاب، واحتلت الطالبات المركزين الأول والثاني.

أوائل الثانوية العامة 2021 علمي رياضة:

في حين تفوق عدد الطلاب الذكور على عدد الطالبات في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 علمي رياضة، مع ملاحظة حصول الطالبة الوحيدة في القائمة المكونة من 8 أسماء، على المركز الأول.

أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي:

واكتسحت الطالبات قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي، إذ ضمت 10 أسماء أوائل القسم الأدبي 2021، وحصل على المراكز الأول 8 طالبات مقابل طالبين فقط، وتصدرت البنات المراكز الخمسة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2020



وبالرجوع إلى قائمة أوائل الثانوية العامة 2020، والتي تكونت من 38 اسما، 21 طالبا و17 طالبة، فقد جاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2020 علمي علوم:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي علوم، 12 طالبا، من بينهم 8 طلاب و4 طالبات، وحصل الطلاب على المركزين الأول والثاني.

أوائل الثانوية العامة 2020 علمي رياضة:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي رياضة 13 طالبا، بينهم 11 طالبا وطالبتين فقط، وحصل الطلاب على المراكز الخمسة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2020 أدبي:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 أدبي، 13 اسما، بينهم طالبان و11 طالبة، وحصلت الطالبات على المراكز الأربعة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2019

ضمت 35 اسما بينهم 19 طالبا، و16 طالبة،، وجاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2019 علمي علوم:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 علمي علوم، 15 اسما، بينهم 9 طلاب و6 طالبات وحصلت طالبة على المركز الأول.

أوائل الثانوية العامة 2019 علمي رياضة:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 علمي رياضة، 10 أسماء، بينهم 7 طلاب و3 طالبات وتصدر الطلاب المراكز الثلاثة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2019 أدبي:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 أدبي 10، أسماء، بينهم 3 طلاب و7 طالبات، وتصدر الطلاب المركزين الأول والثاني.

أطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

◄خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.