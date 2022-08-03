شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحواجز الوقائية من محيط الكعبة المشرفة لأول مرة منذ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، الأربعاء، صدور الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامناً مع بدء موسم العمرة، بحسب بيان للرئاسة على موقعها الالكترونى.

يذكر أن، شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، محذرا من مخالفة الأنظمة والقوانين لأن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمرًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على المُدن والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.