شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أصوات مُرعبة من باطن الأرض.. تركيا تتحرك رسميا لمواجهة الأمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخوف من المجهول غريزة إنسانية، وفي تركيا تطوّر هذا الخوف إلى رعب، بعد سماع السكان أصوات قادمة من باطن الأرض.

أجرت سلطات تركيا تحقيقًا ميدانيًا على خلفية شكاوى من السكان بشأن سماع أصوات من باطن الأرض، حسب صحيفة "زمان" المحلية.

ونقلت الصحيفة عن سكان قرية "ميداندارا"، التابعة لولاية "سِعِرت" جنوب شرقي تركيا، أن الأصوات "مخيفة"، مطالبين بسرعة الكشف مصدرها.

وبعد الفحص الميداني، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا عدم التعرف على مصدر الأصوات، مؤكدة أنها ستتابع تطورات الواقعة.

وتقدم رئيس الحي، نجم الدين بايكارا، بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب السكان، الذين أبلغوا بسماع هزات لعدة ثوان منذ نحو أسبوعين.

وأعلن مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا إجراء العديد من الفحوصات الميدانية، مع إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية الجاري إعدادها.

وقبل 4 سنوات، وبالتحديد في أبريل/ نيسان 2018، سمع سكان ولايات أمريكية أصواتًا غريبة، جعلتهم يتساءلون إذا كانت الحكومة الأمريكية تنشئ برنامجًا سريًا تحت الأرض.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية حينها، أن الشكاوى تكررت بشكل خاص في ولاية أوهايو، عند سماع دوي أصوات من باطن الأرض، دون الشعور بأي هزات أرضية مرافقة.

وتبعت أوهايو في هذه الظاهرة كل من ولايات: أريزونا، تكساس، ألاباما وجورجيا، وفي بعض الحالات رافق الأصوات اهتزاز خفيف للبيوت والسيارات المركونة.