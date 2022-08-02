شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبحث مع وزير الخارجية تقييم المحادثات مع واشنطن حول ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، تقييم المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين في لبنان، أمس الاثنين، ضمن جهود الوساطة الأمريكية بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية.



جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بقصر الرئاسة ببعبدا؛ حيث تناولا المعطيات التي توافرت حول الاتصالات التي يقوم بها الوسيط الأمريكي لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة والتي يفترض أن تستكمل بترسيم الحدود.



كما تطرق اللقاء إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية.