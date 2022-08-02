شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 مطلوبين في قضايا مخدرات وإتجار بالبشر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا الاتجار بالبشر والمخدرات في بغداد.



وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صدر بحقهما أمر قبض وفق أحكام المادة (18)من قانون الاتجار بالبشر، على أثر عملية رصد وتحر في منطقة (الغزالية) غرب بغداد".



وأضاف البيان أنه "وفي السياق ذاته ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 32 في منطقة (الشماعية) شرق بغداد وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة، أركيلة صغيرة، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي، وميزان إلكتروني"، مشيراً الى أنه "تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".