شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع وزير البيئة وضع صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير البيئة ناصر ياسين، وضع صوامع الحبوب بميناء بيروت وسبل الحفاظ على الجزء غير المهدد بالسقوط، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإجراء حوار حول هذا الشأن مع مختلف المعنيين.



جاء ذلك خلال اجتماعهما، اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور النائب إبراهيم منيمنة.



وكان جزء من الصوامع قد تعرض للانهيار أمس الأول الأحد نتيجة عدة عوامل أبرزها الحريق المشتعل منذ أسابيع في بقايا الحبوب التي كانت مخزته في الصوامع عند انفجار الميناء في الرابع من شهر أغسطس عام 2020.



على صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة اليوم عدة اجتماعات أبرزها مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم تناول عددًا من الملفات في وزارته.