شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يدعو لحقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم -في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهي على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة.



وأضاف ناظم أن مجلس الوزراء العراقي استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية التركية، وقرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على هذه الحدود.