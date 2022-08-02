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الكويت ترحب بإعلان بايدن استهداف ومقتل أيمن الظواهرى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت ‏وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى خطورة العمليات التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية باستهدافها الأمن والاستقرار الدولي وسلامة البشرية.

 

وشددت على دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الدولية الساعية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب لتنعم البشرية بالأمان والعالم بالأمن والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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